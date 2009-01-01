  1. Главная
7.5
5

Тамамян Анастасия Сергеевна

Педиатр
Стаж 16 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • 2009г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия)
Адреса и стоимость приёма
Детский доктор
ул. Фадеева, 14
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
5 отзывов

