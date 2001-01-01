Талошина Станислава Борисовна
Стаж 24 года
Осуществляет диагностику и лечение по следующим направлениям:
- Лазерная косметология (абляционное и неабляционное омоложение, глубокое дермальное омоложение, пероральная подтяжка лица, лечение ронхопатии, лазерная блефаропластика, лечение сосудов, пигментации, лазерная эпиляция);
- Аппаратная косметология (фототерапия, фотоомоложение, фотоэпиляция, трилипотерапия (радиолифтинг + динамическая электростимуляция), удаление новообразований);
- Методы контурной пластики и мезотерапии, Ботулотерапия лица и тела;
- Плазмолифтинг (PRP терапия) лица, тела.
- Лазерная косметология (абляционное и неабляционное омоложение, глубокое дермальное омоложение, пероральная подтяжка лица, лечение ронхопатии, лазерная блефаропластика, лечение сосудов, пигментации, лазерная эпиляция);
- Аппаратная косметология (фототерапия, фотоомоложение, фотоэпиляция, трилипотерапия (радиолифтинг + динамическая электростимуляция), удаление новообразований);
- Методы контурной пластики и мезотерапии, Ботулотерапия лица и тела;
- Плазмолифтинг (PRP терапия) лица, тела.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Пограничная, 12
Загрузка комментариев...