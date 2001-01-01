  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Талошина Станислава Борисовна
Талошина Станислава Борисовна
6.0
0

Талошина Станислава Борисовна

Дерматовенеролог
Стаж 24 года
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, лечебное дело, 2001 год окончания
  • Клиническая интернатура по специальности дерматовенерология, ВГМУ 2002 год окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Член Дальневосточной ассоциации эстетической медицины
Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Гелена
ул. Пограничная, 12
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи