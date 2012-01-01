  1. Главная
Таланова Надежда Федоровна
6.9
4

Таланова Надежда Федоровна

Педиатр
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1986 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Педиатрия", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
ул. Гамарника, 17
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
4 отзыва

