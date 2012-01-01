Врачи
Тачинская Светлана Яковлевна
6.0
0
Тачинская Светлана Яковлевна
Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебный факультет, 1974 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Хирургия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
