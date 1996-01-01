  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Сытинова Елена Алексеевна
Сытинова Елена Алексеевна
10
29

Сытинова Елена Алексеевна

Акушер-гинеколог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 1989 - 1996 гг.
  • Интернатура по акушерству и гинекологии, 1997 г.
  • Первичная переподготовка по эндоскопии, 2010 г.
Курсы повышения квалификации
  • Базовый и продвинутый курс по нитевому лифтингу Аптос
  • Повышение квалификации "Экстренные состояния в гинекологии", 2002 г.
  • Повышение квалификации "Гинекологическая эндокринология", 2008 г.
Еще 3
Участие в ассоциациях
  • Член Дальневосточной ассоциации эстетической медицины
Опыт работы
  • Врач-гинеколог, гинекологическое отделение КРД №3, 1998 - 2010 гг.
  • Врач-гинеколог, МЦ "Парацельс", 2010 - 2013 гг.
  • Врач-гинеколог, "Центр ЭКО и эндоскопической хирургии в гинекологии", 2013 - 2015 гг.
Еще 3
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
пр-т 100-летия Владивостока, 161
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
29 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи