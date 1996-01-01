Сытинова Елена Алексеевна

Выполняет операции при миоме матки, эндометриозе, кистах и опухолях яичника, бесплодии. Владеет современными методами оперативного лечения: лапароскопия, гистероскопия, внутриматочная хирургия (удаление полипов и узлов в полости матки). Проводит пластические операции при опущении и выпадении матки и стенок влагалища. Лечение стрессового недержания мочи. Операции при эндометриозе, опухолях яичника и больших миомах матки по квоте. Консультирует по проблемам бесплодия, необходимости выполнения операции, вопросах лечения опущения и выпадения матки и стенок влагалища. Осуществляет безоперационную, нитевую подтяжку тела (грудь, живот, бедра) и наружных половых органов