Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Сысойкин Александр Михайлович
6.0
0
Сысойкин Александр Михайлович
Дерматовенеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1979 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевой клинический кожно-венерологический диспансер
ул. Гамарника, 18В
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Висягина
Маргарита Алексеевна
Косметолог (дерматолог-косметолог)
,
Дерматовенеролог
6.3
1
Записаться
Перминова
Елена Альфредовна
Дерматовенеролог
,
Косметолог
6.9
3
Записаться
Лютер
Татьяна Сергеевна
Дерматовенеролог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...