Сыровацкая Эльвира Павловна
6.0
0

Сыровацкая Эльвира Павловна

Гастроэнтеролог
Стаж 63 года
Информация о враче
Образование
  • Хабаровский государственный медицинский институт, Лечебный факультет, 1960 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Гастроэнтерология", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-гастроэнтеролог, Поликлиника Приморской краевой клинической больницы №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Поликлиника Приморской краевой клинической больницы №1
ул. Алеутская, 57 кор. 3
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
