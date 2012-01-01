Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Сыровацкая Эльвира Павловна
6.0
0
Сыровацкая Эльвира Павловна
Гастроэнтеролог
Стаж 63 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Хабаровский государственный медицинский институт, Лечебный факультет, 1960 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Гастроэнтерология", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-гастроэнтеролог, Поликлиника Приморской краевой клинической больницы №1, по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Поликлиника Приморской краевой клинической больницы №1
ул. Алеутская, 57 кор. 3
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Кудрявцева
Марина Яковлевна
Гастроэнтеролог
,
Терапевт
6.0
0
Записаться
Одинцова
Наталья Дмитриевна
Гастроэнтеролог
6.0
0
Записаться
Кочубей
Нелли Геннадьевна
Гастроэнтеролог
,
Терапевт
7.7
6
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...