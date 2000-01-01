Свиньин Андрей Валерьевич

Являюсь мультимодальным специалистом сосредоточенным на диагностике и лечении патологии молочной железы.



Владею всеми видами биопсий образований молочной железы:



• Тонкоигольная биопсия.



• CORE биопсия - получение ткани молочной железы для гистологического и иммуногистохимического исследования.



• Вакуумная биопсия - полное удаление образования из молочной железы без разрезов, прекрасная альтернатива секторальной резекции молочной железы при доброкачественных образованиях молочной железы.



Все виды биопсий молочной железы проводятся под УЗИ контролем.



Являюсь единственных специалистом за Уралом, владеющим дуктоскопией - эндоскопическое исследование протоков молочной железы при помощи миниатюрной оптики.



Владею всеми видами оперативных вмешательств на молочной железе при онкологической патологии - секторальная резекция молочной железы, радикальная мастэктомия, радикальная секторальная резекция молочной железы, подкожная мастэктомия с одномоментной пластикой имплантатом, радикальная