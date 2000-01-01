  1. Главная
Свиньин Андрей Валерьевич
7.9
9

Свиньин Андрей Валерьевич

Онколог, Пластический хирург, Онколог-маммолог
Стаж 21 год
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Онкология", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Университетская клиника
ул. Русская, 59Е
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
Пластический хирург
По запросу
Онколог-маммолог
По запросу
9 отзывов

