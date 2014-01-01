Врачи
Владивостока
Свидин Игорь Викторович
6.3
1
Свидин Игорь Викторович
Рефлексотерапевт
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
Высшее, Горьковский медицинский институт, Лечебный факультет, 1987 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Рефлексотерапия", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
Рефлексотерапевт
По запросу
1 отзыв
