Свидерская Елена Валентиновна
6.0
0
Свидерская Елена Валентиновна
Акушер-гинеколог
Стаж 41 год
Информация о враче
Образование
Благовещенский Государственный Медицинский Институт, 1982 г. окончания
Интернатура, Свердловский Государственный Медицинский Институт, присвоена квалификация врача акушера-гинеколога, 1983 г.
Курсы повышения квалификации
ПК по программе "Актуальные вопросы акушерства и гинекологии", 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
