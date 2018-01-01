  1. Главная
Свидерская Елена Валентиновна
6.0
0

Свидерская Елена Валентиновна

Акушер-гинеколог
Стаж 41 год
Информация о враче
Образование
  • Благовещенский Государственный Медицинский Институт, 1982 г. окончания
  • Интернатура, Свердловский Государственный Медицинский Институт, присвоена квалификация врача акушера-гинеколога, 1983 г.
Курсы повышения квалификации
  • ПК по программе "Актуальные вопросы акушерства и гинекологии", 2018 г.
Адреса и стоимость приёма
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
