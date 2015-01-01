Врачи
Свердлова Лариса Александровна
6.3
1
Свердлова Лариса Александровна
Гематолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, “Лечебное дело”, 1976 г. окончания
Интернатура по специальности "Терапия", 1977 г.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации по специальности "Гематология", 1977 г.
Сертификат по специальности "Гематология", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
Гематолог
По запросу
Краевая клиническая больница №2
Владивосток, ул. Русская, 55а стр. 1
Первичный приём взрослых
Гематолог
По запросу
