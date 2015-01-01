  1. Главная
Свердлова Лариса Александровна
6.3
1

Свердлова Лариса Александровна

Гематолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, “Лечебное дело”, 1976 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Терапия", 1977 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по специальности "Гематология", 1977 г.
  • Сертификат по специальности "Гематология", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
Гематолог
По запросу
Краевая клиническая больница №2
Владивосток, ул. Русская, 55а стр. 1
Первичный приём взрослых
Гематолог
По запросу
1 отзыв

