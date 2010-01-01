  1. Главная
Сутурин Юрий Георгиевич
Сутурин Юрий Георгиевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 31 год / Врач первой категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Анестезиология и реаниматология", 2010 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-анестезиолог-реаниматолог, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
