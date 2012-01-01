Сушков Владислав Алексеевич
Стаж 13 лет
Выпускник Тихоокеанского Государственного Медицинского университета г. Владивосток. Специализация: Ортопедическая стоматология.
Занимаюсь любыми видами протезирования зубов, в т.ч. протезирование на имплантатах и эстетическое протезирование. Постоянно повышаю свою квалификацию по специальности на территории РФ и за рубежом. Работаю в бинокулярах с 8х увеличением. Очень требователен к качеству выполняемой работы как своей, так и коллег. Сооснователь "Дискуссионного клуба Среди Своих" по стоматологии в г. Владивосток. Есть опыт проведения учебных мероприятий во Владивостоке и других городах
ул. Ильичева, 27
