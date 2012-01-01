  1. Главная
Сушков Владислав Алексеевич
6.6
2

Сушков Владислав Алексеевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 13 лет
Информация о враче
Образование
  • ГОУ ВПО ВГМУ, специальность Стоматология, 2011 г. окончания
  • ГОУ ВПО ВГМУ. Клиническая интернатура. Стоматолог Общей Практики, 2012 г.
  • ГБОУ ВПО ТГМУ. Профессиональная переподготовка. Врач стоматолог-ортопед, 2014 г.
Еще 2
Курсы повышения квалификации
  • Конференция по остеоинтеграции "Восток-Запад". Astra Tech Dental, Владивосток, 2012 г.
  • Nobel Biocare Symposium 2012. Nobel Biocare, Одесса, 2012 г.
  • Гиви Орджоникидзе: Протезирование на имплантатах. Достижение оптимального эстетического результата. Стоммаркет, Владивосток, 2012 г.
Еще 14
Участие в ассоциациях
  • Стоматологический клуб «Дискуссионный клуб среди своих»
Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
ДК Дент
ул. Ильичева, 27
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
