  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Супрун Андрей Иванович
Супрун Андрей Иванович
6.0
0

Супрун Андрей Иванович

Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 29 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Сердечно-сосудистая хирургия", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-сердечно-сосудистый хирург, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57 кор. 2
Первичный приём взрослых
Сосудистый хирург (ангиохирург)
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи