Супрун Андрей Иванович
Супрун Андрей Иванович
Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 29 лет / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Сердечно-сосудистая хирургия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-сердечно-сосудистый хирург, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57 кор. 2
Первичный приём взрослых
Сосудистый хирург (ангиохирург)
По запросу
0 отзывов
