  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Супрон Марина Александровна
Супрон Марина Александровна
6.0
0

Супрон Марина Александровна

Терапевт
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1991 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Тематическое усовершенствование "Терапия", 2010 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-терапевт, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи