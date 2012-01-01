Врачи
Владивостока
Врачи
Клиники
Услуги
Сумина Ирина Викторовна
6.0
0
Сумина Ирина Викторовна
Невролог (невропатолог)
,
Зав. отделением
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1992 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Неврология", 2012 г.
Усовершенствование "Профпатология", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
Владивосток, ул. Сахалинская, 57
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
0 отзывов
