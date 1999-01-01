Врачи
Султанов Антон Акрамджанович
5.7
1
Султанов Антон Акрамджанович
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
Кыргызская Государственная медицинская академия, 1999 г.окончания
Курсы повышения квалификации
"Стоматология ортопедическая", г. Хабаровск, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Никодент
ул. Пушкинская, 109
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
1 отзыв
Запись по телефону
