Султанов Антон Акрамджанович
5.7
1

Султанов Антон Акрамджанович

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • Кыргызская Государственная медицинская академия, 1999 г.окончания
Курсы повышения квалификации
  • "Стоматология ортопедическая", г. Хабаровск, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Никодент
ул. Пушкинская, 109
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
1 отзыв

