Суханова Тамара Геннадьевна
6.3
1

Педиатр
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Алёнка
ул. Маковского, 7Б
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
1 отзыв

