Суханова Александра Сергеевна
6.3
1

Суханова Александра Сергеевна

Трихолог, Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 12 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ГБОУ ВПО Тихоокеанский государственный медицинский университет Минздрава России (специальность – лечебное дело, 2009-2015 гг
  • ФГБОУ ВО РНИМУ им Н.И. Пирогова Минздрава России (интернатура по специальности дерматовенерология), 2015-2016 гг
Курсы повышения квалификации
  • Российский университет дружбы народов (сертификат по специальности косметология), 2016-2017 гг
  • Повышение квалификации в МНПЦ «Трихология» по ДПО «Тематическое усовершенствование для врачей: практические аспекты медицинской трихологии», 2017 г
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 2015–2016 гг. дерматовенеролог в «Клинике профессора Юцковской» (г. Москва)
  • 2016–2017 гг. дерматолог, косметолог, трихологом в «Клинике Марии Ширшаковой» (г.Москва)
  • 2017-2018 гг. работала врачом косметологом в Медицинском центре «МАРУГА» (г. Москва)
Адреса и стоимость приёма
Центр здоровья волос и кожи
пр-т Народный, 27
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
2000 р
Трихолог
1500 р
Косметолог
1500 р
Первичный приём детей
Дерматовенеролог
2000 р
Трихолог
1500 р
Косметолог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1000 р
Трихолог
1000 р
Косметолог
1000 р
Вторичный приём детей
Дерматовенеролог
1000 р
Трихолог
1000 р
Косметолог
1000 р
1 отзыв

