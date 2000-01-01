Суханова Александра Сергеевна

Является сертифицированным специалистом по всем ключевым инъекционным и аппаратным методикам. Принимает регулярное участие в международных симпозиумах и семинарах по эстетической медицине, постоянно совершенствуя свои профессиональные навыки. Является автором и соавтором более 30 научных работ. Владеет методами диагностики заболеваний кожи и волос, в том числе, дерматоскопией и трихоскопией, а также основными методами лечения заболеваний кожи и волос