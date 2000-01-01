Суханова Александра Сергеевна
Стаж 12 лет
Принимает детей
Является сертифицированным специалистом по всем ключевым инъекционным и аппаратным методикам. Принимает регулярное участие в международных симпозиумах и семинарах по эстетической медицине, постоянно совершенствуя свои профессиональные навыки. Является автором и соавтором более 30 научных работ. Владеет методами диагностики заболеваний кожи и волос, в том числе, дерматоскопией и трихоскопией, а также основными методами лечения заболеваний кожи и волос
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
пр-т Народный, 27
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
2000 р
Трихолог
1500 р
Косметолог
1500 р
Первичный приём детей
Дерматовенеролог
2000 р
Трихолог
1500 р
Косметолог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1000 р
Трихолог
1000 р
Косметолог
1000 р
Вторичный приём детей
Дерматовенеролог
1000 р
Трихолог
1000 р
Косметолог
1000 р
Загрузка комментариев...