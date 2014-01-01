  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Сухачева Валентина Геннадьевна
Сухачева Валентина Геннадьевна
6.0
0

Сухачева Валентина Геннадьевна

Спортивный врач
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Лечебная физкультура и спортивная медицина", 2014 г.
  • Сертификат "Лечебная физкультура и спортивная медицина", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Врачебно-физкультурный диспансер
ул. Черемуховая, 11
Первичный приём взрослых
Спортивный врач
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи