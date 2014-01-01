Врачи
Владивостока
Сухачева Валентина Геннадьевна
6.0
0
Сухачева Валентина Геннадьевна
Спортивный врач
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Лечебная физкультура и спортивная медицина", 2014 г.
Сертификат "Лечебная физкультура и спортивная медицина", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Врачебно-физкультурный диспансер
ул. Черемуховая, 11
Первичный приём взрослых
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
