Судовцева Галина Александровна
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Использует актуальные передовые технологии в диагностике, лечении и профилактике кариеса и его осложнений у детей и взрослых. Лечение пульпита, периодонтита (в том числе ранее леченых каналов). На практике успешно применяются методики художественной реставрации с использованием современных пломбировочных материалов. Результативное использование метода герметизации фиссур. Удаление молочных и постоянных зубов. Большой практический опыт в проведении стоматологического лечения под общим наркозом.
