  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Судовцева Галина Александровна
Судовцева Галина Александровна
6.5
5

Судовцева Галина Александровна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Читинский государственный медицинский институт, 1984 - 1989 гг.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Регулярно принимает участие в различных российских и международных мероприятиях по терапевтической стоматологии
Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Имплантс
ул. Шилкинская, 6В
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог
По запросу
5 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи