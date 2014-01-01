  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Суднищиков Владимир Викторович
Суднищиков Владимир Викторович
6.0
0

Суднищиков Владимир Викторович

Торакальный хирург
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1986 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • сертификат "Торакальная хирургия", 2014 г.
Участие в ассоциациях
  • Член Российского Общества Хирургов
Опыт работы
  • Врач-торакальный хирург, Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Пятнадцатая, 2
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи