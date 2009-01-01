Врачи
Сударова Ольга Борисовна
6.0
0
Сударова Ольга Борисовна
Врач-консультант
Стаж не указан
Врач-консультант по вопросам назначения и интерпретации анализов
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебное дело, 2009 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Фтизиатрия", ГБОУ ВПО ВГМУ, 2012 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Юнилаб
Владивосток, ул. Бородинская, 46 кор. 1
