Сударкин Дмитрий Владимирович

Основное направление в работе – комплексная и частичная реабилитация пациентов с помощью не съемных ортопедических конструкций, направленная на восстановление эстетических и функциональных аспектов, таких как виниры и коронки. Основной принцип в работе - индивидуальный подход, аккуратность, точность. Использование современных и проверенных методик протезирования . Специализируется на изготовлении высоточных виниров и коронок, протезирование с опорой на имплантаты. Так-же в практике используются цифровые методики протезирования при помощи внутриротового сканера. Максимальное взаимодействие со специалистами смежного профиля. Обеспечивает слаженную работу с стоматологами - хирургами, что повышает успешность имплантации и гарантирует безупречный результат протезирования.