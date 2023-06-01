  1. Главная
Сударкин Дмитрий Владимирович
6.9
3

Сударкин Дмитрий Владимирович

Стоматолог-ортопед
Стаж 8 лет
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет 2016 год
Курсы повышения квалификации
  • 2016 год Имплантант – протезная реабилитация в стоматологии. Лекторы: Профессор д.м.н. Путь В.А.
  • 2017 год Реабилитация пациентов с полной адентией с использованием дентальных имплантов. Лекторы: Максим Леснухин, Алексей Решетников
  • 2017 год Внедрение операционного микроскопа в повседневную практику врача – стоматолога. Лектор: Виталий Руденко
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • С 2016 — 2017 года стоматолог общей практики в поликилинике Южно-Сахалинска (в отделении ортопедии стоматологической)
  • С 2017-2019 года работал в клинике Centera
  • Стоматолог ортопед в клинике Мастерская улыбки, Денталлюкс Сервис
Адреса и стоимость приёма
D’esten
ул. Прапорщика Комарова, 58
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
3000 р
Эстетика
ул. Светланская, 189
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
3 отзыва

