Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Сучкова Татьяна Николаевна
6.0
0
Сучкова Татьяна Николаевна
Терапевт
,
Зав. отделением
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Азербайджанский медицинский институт им. Н. Нариманова, 1983 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", ВГМУ, 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
Владивосток, ул. Сахалинская, 1А
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Шмырева
Екатерина Сергеевна
Хирург
,
Зав. отделением
8.1
7
Записаться
Росинский
Сергей Михайлович
УЗИ-специалист
,
Зав. отделением
9.2
11
Записаться
Давыдова
Наталья Александровна
Педиатр
,
Зав. отделением
7.4
5
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...