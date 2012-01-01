  1. Главная
Сучкова Татьяна Николаевна
Сучкова Татьяна Николаевна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Азербайджанский медицинский институт им. Н. Нариманова, 1983 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", ВГМУ, 2012 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
Владивосток, ул. Сахалинская, 1А
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
