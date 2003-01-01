Сучков Алексей Павлович
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Осуществляет все виды регионарной и общей анестезии (хирургия, онкология, гинекология, урология, нейрохирургия, ЧЛХ, косметология, травматология и ортопедия, включая педиатрию от 1 года, экстренная анестезиология).
Адреса и стоимость приёма
ул. Русская, 57
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
пр-т 100-летия Владивостока, 103
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
