Сучков Алексей Павлович
6.2
1

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 1998 - 2003 гг.
  • Ординатура, Анестезиология и реанимация, ВГМУ, 2003 - 2005 гг.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-анестезиолог, КГАУЗ ВКБ№2, 2003 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №2
ул. Русская, 57
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
ПримаМед
пр-т 100-летия Владивостока, 103
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
