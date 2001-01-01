Субботин Евгений Александрович

Провел более 5000 эксимер-лазерных операций по коррекции близорукости на установке "Профиль-500", есть уникальные случаи исправления близорукости высокой и сверхвысокой степеней. Проводит операции по укреплению сетчатки аргоновым лазером, ведет консультативные приемы, в том числе осмотр глазного дна и сетчатки для беременных. Имеет ряд публикаций в медицинской периодике, автор патента "Способ хирургической коррекции миопии высокой степени"

