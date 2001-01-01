Субботин Евгений Александрович
Стаж 26 лет
Принимает детей
Провел более 5000 эксимер-лазерных операций по коррекции близорукости на установке "Профиль-500", есть уникальные случаи исправления близорукости высокой и сверхвысокой степеней. Проводит операции по укреплению сетчатки аргоновым лазером, ведет консультативные приемы, в том числе осмотр глазного дна и сетчатки для беременных. Имеет ряд публикаций в медицинской периодике, автор патента "Способ хирургической коррекции миопии высокой степени"
Адреса и стоимость приёма
пр-т Красного Знамени, 156
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
По запросу
ул. Фадеева, 14
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
По запросу
ул. Карбышева, 46В
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
ул. Кирова, 14
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
По запросу
