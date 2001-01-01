  1. Главная
Субботин Евгений Александрович
7.7
7

Субботин Евгений Александрович

Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж 26 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • 1999г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (лечебное дело). Базовое образование
  • 2001г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (офтальмология). Ординатура
Курсы повышения квалификации
  • РГМУ по циклу "Контактная коррекция зрения. Оптометрия", г. Москва, 2001 г.
  • Обучение по циклу "Эксимер-лазерная хирургия роговицы": курс лекций и практическая подготовка по работе на эксимерном лазере "Профиль-500", стажировка по теме "Лазерная хирургия и флюоресцентная ангиография", Научно-педагогический центр ГУ МНТК МГ им. акад. С.Н.Федорова, г. Москва, 2002 г.
  • Обучение по циклу "Избранные вопросы офтальмологии", Институт последипломного образования ГОУВПО КрасГМА, г. Красноярск, 2002 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-офтальмолог, офтальмохирург, компания "Ост-Оптик К", с 2001 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Детский доктор
пр-т Красного Знамени, 156
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Детский доктор
ул. Фадеева, 14
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Ост-Оптик К
ул. Карбышева, 46В
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Детский доктор
ул. Кирова, 14
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
По запросу
