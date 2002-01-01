  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Ступников Олег Анатольевич
Ступников Олег Анатольевич
6.0
0

Ступников Олег Анатольевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 33 года
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Пермский Государственный Медицинский институт, Стоматология , 1988 год окончания.
  • Интернатура в Пермской стоматологической поликлинике, 1988- 1989 г. – Стоматолог-терапевт
  • «Иркутский Государственный медицинский университет» г.Иркутск – «Стоматология Ортопедическая» - 2002г.
Курсы повышения квалификации
  • «Многопрофильная академия развития и технологий» г. Москва – «Стоматология ортопедическая» - 2020г.
Участие в ассоциациях
  • Участник Российских и международных мероприятий по дентальной имплантологии.
  • Официальный консультант авторизованного консультационного центра по «Дентальной имплантологии» компании «CONMET» в г. Владивосток
  • Участник ежегодных выставок по стоматологии «DENTALEXPO»
Опыт работы
  • Врач Стоматолог-ортопед. Стоматологическая клиника «Аквамарин-ДЕНТ» с 2012 года.
  • Ассистент кафедры ортопедической стоматологии «Тихоокеанский Государственный медицинский университет» с 2004 по 2010 год.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Аквамарин Дент
ул. Ульяновская, 7
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи