Ступников Олег Анатольевич
Стаж 33 года
Комплексное обследование с разработкой индивидуальных планов лечения с учетом пожеланий и возможностей пациента. Восстановление функций зубочелюстной системы с применением современных сложносочетанных конструкций. Лечение и реабилитация пациентов с патологией ВНЧС (височно-нижнечелюстного сустава). Комплексное обследование с разработкой индивидуальных планов лечения с учетом пожеланий и возможностей пациента. Восстановление функций зубочелюстной системы с применением современных сложносочетанных конструкций.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Ульяновская, 7
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Загрузка комментариев...