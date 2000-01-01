Ступин Александр Викторович

Клиническая интернатура по дерматовенерологии, ВГМУ на базе Краевого Кожно-Венерологического Диспансера
Специализация «Избранные вопросы дерматовенерологии», 2007 г.
Защитил кандидатскую диссертацию: "Полиненасыщенные жирные кислоты в комплексной терапии различных форм псориаза на примере жителей Приморского края" (клинико-экспериментальное исследование), г. Москва, РГМУ, 2009 г.
Специализация «Избранные вопросы дерматовенерологии», 2012 г.
Курсы повышения квалификации
ТУ «Диагностика микозов», 2008 г.
РАМПО, тематическое усовершенствование по "Болезни кожи у детей", 2013 г.
Участие в образовательном семинаре "Рациональное применение антибиотиков в амбулаторной практике", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Участник III съезда микологов России, Национальной академии микологии, г. Москва, 2012 г.
Опыт работы
Долгое время работал на кафедре кожных и венерических болезней ВГМУ, в отделении кожных болезней КККВД, в поликлинике МСЧ УВД врачом - дерматовенерологом
Дерматовенеролог, детский дерматолог, Медицинский Центр "САНАС", с 2012 г. по настоящее время
