Ступин Александр Викторович
Ступин Александр Викторович

Дерматолог, Дерматовенеролог
Стаж 24 года / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Образование
  • ВГМУ, 2000 г.
  • Клиническая интернатура по дерматовенерологии, ВГМУ на базе Краевого Кожно-Венерологического Диспансера
  • Специализация «Избранные вопросы дерматовенерологии», 2007 г.
Курсы повышения квалификации
  • ТУ «Диагностика микозов», 2008 г.
  • РАМПО, тематическое усовершенствование по "Болезни кожи у детей", 2013 г.
  • Участие в образовательном семинаре "Рациональное применение антибиотиков в амбулаторной практике", 2015 г.
Участие в ассоциациях
  • Участник III съезда микологов России, Национальной академии микологии, г. Москва, 2012 г.
Опыт работы
  • Долгое время работал на кафедре кожных и венерических болезней ВГМУ, в отделении кожных болезней КККВД, в поликлинике МСЧ УВД врачом - дерматовенерологом
  • Дерматовенеролог, детский дерматолог, Медицинский Центр "САНАС", с 2012 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Санас
ул. Русская, 76
Первичный приём взрослых
Дерматолог
По запросу
Дерматовенеролог
По запросу
Первичный приём детей
Дерматолог
По запросу
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
Дерматолог
По запросу
Дерматовенеролог
По запросу
Первичный приём детей
Дерматолог
По запросу
