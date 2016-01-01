  1. Главная
Ступенко Галина Ильинична
5.7
1

Ступенко Галина Ильинична

Педиатр
Стаж 45 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Волгоградский медицинский институт, 1980 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Педиатрия", 1980-1981 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Педиатрия", ТГМУ, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 6
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
1 отзыв

