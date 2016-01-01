Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Ступенко Галина Ильинична
5.7
1
Ступенко Галина Ильинична
Педиатр
Стаж 45 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Волгоградский медицинский институт, 1980 г. окончания
Интернатура по специальности "Педиатрия", 1980-1981 гг.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Педиатрия", ТГМУ, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 6
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Васильева
Татьяна Геннадьевна
Педиатр
,
Заведующий поликлиникой
10
12
Записаться
Шорохова
Ирина Васильевна
Педиатр
7.8
6
Записаться
Славко
Екатерина Викторовна
Педиатр
9.3
11
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...