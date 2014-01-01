Врачи
Стужин Сергей Александрович
6.9
3
Стужин Сергей Александрович
Хирург
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ по специальности «Хирургия», 1992 г. окончания
Интернатура по специальности «Хирургия», 1992-1993 гг.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации по специальности «Хирургия», 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Plastek Surgery
ул. Светланская, 4
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
3 отзыва
Похожие специалисты
Букарев
Александр Владимирович
Хирург
9.2
12
Михайлюкова
Светлана Сергеевна
Флеболог
,
Хирург
,
Сердечно-сосудистый хирург
10
14
Черныш
Андрей Николаевич
Хирург
7.5
11
