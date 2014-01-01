  1. Главная
Стужин Сергей Александрович
6.9
3

Стужин Сергей Александрович

Хирург
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ по специальности «Хирургия», 1992 г. окончания
  • Интернатура по специальности «Хирургия», 1992-1993 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по специальности «Хирургия», 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Plastek Surgery
ул. Светланская, 4
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
