Стругова Дарья Дмитриевна
Стаж 4 года
Диагностика и лечение пациентов с различными терапевтическими патологиями, в том числе с заболеваниями верхних дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, мочеполовой системы, опорно-двигательного аппарата и др.
Раннее выявление острых и предупреждение хронических соматических заболеваний.
Раннее выявление острых и предупреждение хронических соматических заболеваний.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
Загрузка комментариев...