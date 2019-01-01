  1. Главная
Стругова Дарья Дмитриевна
6.9
3

Стругова Дарья Дмитриевна

Онколог-маммолог
Стаж 4 года
Информация о враче
Образование
  • 2019 г. - Диплом ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова», специальность «Лечебное дело»
  • 2020-2021 гг. - Ординатура ГБОУ ВПО ТГМУ, специальность «Врач-онколог»
  • 2021 г. - Сертификат ГБОУ ВПО ТГМУ,, специальность «Онкология», действует до 06.2026 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
3 отзыва

