  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Струченко Наталия Геннадьевна
Струченко Наталия Геннадьевна
6.0
0

Струченко Наталия Геннадьевна

Стоматолог, Зубной врач
Стаж 33 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Владивостокское базовое медицинское училище, 1991 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Тридент
ул. Калинина, 283А
Консультация взрослых
Зубной врач
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи