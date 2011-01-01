Врачи
Стреленко Ольга Святославовна
7.2
4
Стреленко Ольга Святославовна
Гинеколог
Стаж 36 лет
Информация о враче
Образование
Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1985 окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Акушерство и гинекология", 2011 г
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Комсомольская, 7
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
