Стреленко Ольга Святославовна
7.2
4

Стреленко Ольга Святославовна

Гинеколог
Стаж 36 лет
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1985 окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Акушерство и гинекология", 2011 г
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Комсомольская, 7
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
