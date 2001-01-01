  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Стрелец Юлия Николаевна
Стрелец Юлия Николаевна
8.4
8

Стрелец Юлия Николаевна

Гастроэнтеролог
Стаж не указан
Принимает детей
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрия, 2001 г. окончания
  • Интернатура, 2002 г.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка, специализация «Гастроэнтерология», ТГМУ, 2014 г.
  • Сертификат по специализации «Гастроэнтерология», 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Санас
ул. Стрелочная, 2А стр. 2
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
Первичный приём детей
Гастроэнтеролог
По запросу
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
Первичный приём детей
Гастроэнтеролог
По запросу
8 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи