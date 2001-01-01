Врачи
Стрелец Юлия Николаевна
8.4
8
Стрелец Юлия Николаевна
Гастроэнтеролог
Стаж не указан
Принимает детей
Прием пациентов с 10 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрия, 2001 г. окончания
Интернатура, 2002 г.
Курсы повышения квалификации
Профессиональная переподготовка, специализация «Гастроэнтерология», ТГМУ, 2014 г.
Сертификат по специализации «Гастроэнтерология», 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Санас
ул. Стрелочная, 2А стр. 2
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
Первичный приём детей
Гастроэнтеролог
По запросу
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
Первичный приём детей
Гастроэнтеролог
По запросу
8 отзывов
