Стратейчук Елена Анатольевна
7.2
6
Стратейчук Елена Анатольевна
Хирург
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский институт, Лечебный факультет, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Хирургия", 2013 г
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Поликлиника краевой клинической больницы №2
ул. Интернациональная, 56
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
