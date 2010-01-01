  1. Главная
Стороживых Людмила Николаевна
6.3
1

Стороживых Людмила Николаевна

Терапевт
Стаж 50 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1973 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Тематическое усовершенствование "Терапия", 2010 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-терапевт, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
