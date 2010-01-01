Врачи
Стороживых Людмила Николаевна
Стороживых Людмила Николаевна
Терапевт
Стаж 50 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1973 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Тематическое усовершенствование "Терапия", 2010 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-терапевт, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Терапевт
1 отзыв
