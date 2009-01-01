  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Стопа Анна Ильинична
Стопа Анна Ильинична
6.3
1

Стопа Анна Ильинична

Эндокринолог
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2009 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи