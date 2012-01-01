  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Столбова Светлана Сергеевна
Столбова Светлана Сергеевна
6.6
2

Столбова Светлана Сергеевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 12 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Неврология", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи