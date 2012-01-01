Врачи
Столбова Светлана Сергеевна
6.6
2
Столбова Светлана Сергеевна
Невролог (невропатолог)
Стаж 12 лет / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Неврология", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
2 отзыва
