Степанова Ольга Петровна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 29 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, лечебное дело, 1992 г. окончания
  • Специализация по аллергологии и иммунологии, 2006 г.
  • Специализация «Герпесвирусные инфекции», РУДН, медицинский факультет, г. Москва, 2007 г.
Курсы повышения квалификации
  • Курсы повышения квалификации «Герпесвирусные инфекции» РУДН, Москва, 2008 г.
  • Курсы повышения квалификации «Аллергенспецифическая иммунотерапия» РУДН, Москва, 2009 г.
  • Повышение квалификации «Аллергология и иммунология» на базе ВГМУ, 2011 г.
Участие в ассоциациях
  • С 2006 года является членом Российской Ассоциации Аллергологов и Клинических Иммунологов
Опыт работы

Адреса и стоимость приёма
Доверие
ул. Кирова, 25Г
Первичный приём детей
Аллерголог-иммунолог
По запросу
8 отзывов

