Степанова Ольга Петровна
Стаж 29 лет
Принимает детей
Цель как специалиста: Аллергодиагностика. Иммунодиагностика. Проведение курсов иммунореабилитации. Лечение аллергических заболеваний методом АСИТ. Вакцинопрофилактика. Имеет 7 печатных работ, статей в центральных журналах по аллергологии и иммунологии. Выполняет научные исследования в ДВНЦ физиологии и патологии дыхания СО РАМН НИИ Медицинской климатологии и восстановительного лечения.
