Степанова Елена Олеговна
6.0
0
Степанова Елена Олеговна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Читинский государственный медицинский институт, Стоматологический факультет, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Стоматология терапевтическая", ТГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская стоматологическая поликлиника №1
ул. Уборевича, 14
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог
По запросу
