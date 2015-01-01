  1. Главная
Степанова Елена Октаевна
6.3
1

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1977 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Акушерство и гинекология", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
1 отзыв

