Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Степанова Анастасия Ивановна
6.0
0
Степанова Анастасия Ивановна
Нарколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевой наркологический диспансер
ул. Станюковича, 53
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Кубикова
Ю. В.
Нарколог
6.0
0
Записаться
Клименков
Александр Юрьевич
Нарколог
,
Психотерапевт
,
Психиатр-нарколог
6.0
0
Записаться
Семенов
Сергей Петрович
Нарколог
,
Клинический психолог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...