Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Степанов Руслан Сергеевич
6.0
0
Степанов Руслан Сергеевич
УЗИ-специалист
,
Уролог
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебное дело, 2005 г. окончания
ВГМУ, Урология, 2007 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Урология", 2012 г.
Сертификат "Ультразвук", 2012 г.
Сертификат "Фтизиатрия", 2014 г.
Сертификат "Сестринское дело", 2016 г.
Еще 1
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-уролог, врач-УЗИ, Приморский краевой противотуберкулезный диспансер, 2007 г. - по настоящее время
Врач-уролог, врач-УЗИ, ООО "ФМВ", 2017 г. - по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Пятнадцатая, 2
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
УЗИ-специалист
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Топильская
Елена Гавриловна
УЗИ-специалист
6.0
0
Записаться
Данилов
Вадим Валерьевич
Уролог
9.5
7
Записаться
Турсин
Александр Сергеевич
УЗИ-специалист
10
19
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...