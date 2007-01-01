  1. Главная
Степанов Руслан Сергеевич
6.0
0

Степанов Руслан Сергеевич

УЗИ-специалист, Уролог
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 2005 г. окончания
  • ВГМУ, Урология, 2007 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Урология", 2012 г.
  • Сертификат "Ультразвук", 2012 г.
  • Сертификат "Фтизиатрия", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-уролог, врач-УЗИ, Приморский краевой противотуберкулезный диспансер, 2007 г. - по настоящее время
  • Врач-уролог, врач-УЗИ, ООО "ФМВ", 2017 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Пятнадцатая, 2
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
УЗИ-специалист
По запросу
