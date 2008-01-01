  1. Главная
Степанов Денис Гарьевич
10
40

Степанов Денис Гарьевич

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 17 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, врач стоматолог, 2008 г.
  • Окончил клиническую интернатуру по специальности: стоматология общей практики, в 2010 г
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная подготовка по стоматологии ортопедической, в 2011 г
  • Профессиональная подготовка по стоматологии хирургической, повышение квалификации в 2016 году
  • Профессиональная подготовка по стоматологии ортопедической, в 2018 году
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Стоматолог - ортопед, стоматолог - хирург с 2008 г - в стоматологической клинике "Dental", г. Артем
Адреса и стоимость приёма
D’esten
ул. Прапорщика Комарова, 58
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
40 отзывов

