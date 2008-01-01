Степанов Денис Гарьевич

Основное направление в работе – комплексные, тотальные, высокоэстетичные работы. Основной принцип в работе- аккуратность, точность и кропотливость. В работе использует только современные методики и материалы. Специализируется на изготовлении высококачественных виниров. Так-же занимается изготовлением коронок с использованием цифровых технологий. В хирургической практике проводит разные виды костнопластических операций (направленная костная регенерация, синус-лифтинг). В имплантологии использует прогрессивные методики (одномоментная имплантация, немедленная нагрузка). Особое внимание уделяется операциям десневой пластики, как вокруг зубов (устранение рецессий), так и вокруг имплантатов. Принцип в хирургии- максимальная атравматичность!