Степаненко Татьяна Геннадьевна
Степаненко Татьяна Геннадьевна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебный факультет, 1980 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", 2016 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №4
Владивосток, ул. Давыдова, 3
Первичный приём взрослых
Терапевт
