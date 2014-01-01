  1. Главная
Степаненко Елена Николаевна
6.0
0

Степаненко Елена Николаевна

Психиатр-нарколог
Стаж 36 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 1986 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Психиатрия-наркология", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Краевой наркологический диспансер
ул. Станюковича, 53
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
По запросу
