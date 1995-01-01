  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Стегний Кирилл Владимирович
Стегний Кирилл Владимирович
6.5
1

Стегний Кирилл Владимирович

Хирург
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 1995 г. окончания
  • Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по теме "Эндовидеохирургия в лечении послеоперационных осложнений органов брюшной полости", 2002 г.
  • Защита диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук "Минилапароскопия в хирургии органов брюшной полости", 2008 г.
Курсы повышения квалификации
  • Тематические усовершенствования, Сертификационные циклы, рабочие прикомандирования в Институте хирургии им. Вишневского РАМН, г. Москва, 2000, 2004 гг.
  • Первичная специализация по акушерству и гинекологии, г. Санкт-Петербург, 2006 г.
  • Стажировка, Республика Корея, 2009 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи