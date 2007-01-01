Ставицкая Марина Викторовна
Стаж 9 лет
Принимает детей
По своей специальности оказывает квалифицированную медицинскую помощь, используя при этом современные методы диагностики, профилактики, лечения и последующей реабилитации пациента. В соответствии с установленными правилами и стандартами выбирает тактику ведения больного, разрабатывает план его обследования, а также уточняет объем и методы обследования пациента для получения в самые короткие сроки достоверной и полной диагностики заболевания.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Спортивная, 10
Первичный приём детей
Пульмонолог
По запросу
ул. Полярная, 6
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Загрузка комментариев...