Ставицкая Марина Викторовна
5.1
3

Ставицкая Марина Викторовна

Педиатр, Пульмонолог
Стаж 9 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрия, 2007 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Педиатрия", 2007-2008 гг.
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Пульмонология", 2016 г.
Курсы повышения квалификации
  • СЦ по специальности "Педиатрия", ТГМУ, 2013 г.
  • ТУ "Медицинская помощь по отказу от потребления табака", ТГМУ, 2016 г.
Участие в ассоциациях
  • Постоянный участник общества пульмонологов, г.Владивосток
  • Участник Региональной научно-практической конференции "Актуальные вопросы аллергологии и иммунологии, клинической лабораторной диагностики"
  • Участник ежегодного, Тихоокеанского медицинского конгресса с международным участием, ТГМУ
Опыт работы
  • Врач педиатр, ВДП№2, 2008-2016 гг.
  • Врач пульмонолог, КГБУЗ "ВКДЦ", Городской аллерго-респираторный центр, с 2016 года по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинико-диагностический центр
ул. Спортивная, 10
Первичный приём детей
Пульмонолог
По запросу
Краевая детская клиническая больница №2
ул. Полярная, 6
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
