  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Старостина Татьяна Дмитриевна
Старостина Татьяна Дмитриевна
6.3
1

Старостина Татьяна Дмитриевна

Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Педиатрия", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №4
ул. Калинина, 51
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи